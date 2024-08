Хабиб Нурмагомедов обмислял оттегляне от професионалния спорт още през 2014-а

кадър: Inspire Me Podcast / An Experience With, youtube

Бившият хегемон в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов е обмислял оттегляне от професионалния спорт още през 2014-а. Непобеденият в 29 ММА двубоя дагестанец се оттегли от спорта през 2020-а, след като защити титлата си два пъти, пише sportal.bg.

Орела спечели пояса през 2018-а със събмишън над Конър Макгрегър в четвъртия рунд на историческото събитие UFC 299. Хабиб прекара по-голямата част от периода между 2014-а и 2016-а далеч от спорта поради контузии и признава, че в този период е обмислял да спре със спорта, но баща му Амдулманап Нурмагомедов го е отказал от тази идея, предава fakti.bg.

“Това бе най-тежката част от кариерата ми. Доминирах Рафаел Дос Аньос и след това контузих крака си. Имах операция на външни връзки на коляното. Дос Аньос стана шампион, а когато се опитах да се завърна и да го победа отново, се контузих по същия начин още веднъж и ми трябваше още една операция. Отново се завърнах и този път си счупих ребро. Трябваше да оперирам и гърба си. Спомням си, че казах на баща ми, че може би това е знак от Господ, че трябва да спра. Той ми каза, че не мога да спра, тъй като това е изпитание за волята ми и трябва да покажа, че съм корав, но дори и без мен, ще намери кого да направи шампион на UFC. Това ми даде луда енергия и продължих. Останалото е история”, заяви Хабиб за “Inspire Me” подкаста.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!