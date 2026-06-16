Хаджидимитров: Очаквам цените на бензина и дизела да са доста под 1,50 евро
Кадър Нова Тв
Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни.
Очаква се Ормузкият проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици, преди той да възстанови нивата си на трафик от преди войната.
„Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило 1,80 евро, а сега виждаме, че е 1,57 евро. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела“, каза в „Тази сутрин“ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива.
Според Хаджидимитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкия изток, но каза, че все пак е възможно те да се върнат след 2-3 месеца.
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