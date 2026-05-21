Хаджидимитров: Сайт ще показва цените на горивата във всяка бензиностанция, ще спре да се говори за спекула

Комисията за защита на конкуренцията въвежда 23 спешни мерки за овладяване на пазара на горива заради риск от ценова спирала, фалити на малки търговци и проблеми с доставките. Управляващите подготвят и законови промени, с които да бъдат ограничени правомощията на специалния управител на „Лукойл“.

По темата в ефира на бТВ разговаряха Димитър Хаджидимитров - зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, и Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията.

Повод за разговора стана анализът на КЗК, според който служебното правителство е упражнило ценова преса върху пазара, без да предприеме дългосрочни мерки.

„Тук говорим за колко е била надценката преди войната и колко е станала надценката следващите 4 седмици. Ако е била една нормална надценка 7-8% преди войната, след това стана 1-2%“, заяви Хаджидимитров.

По думите му, след спирането на активните военни действия и започналите преговори цената на петрола е тръгнала леко надолу, което е довело и до спад при дизела.

„Високите цени на готовите горива, специално на дизел, бяха високи, защото бяха притеснени, имаше много заявки. В момента няма толкова заявки за дизел и гориво. Естествено, цената върви надолу“, каза той.

В същото време очакванията за силен туристически сезон водят до ръст в търсенето на бензин.

„Очакването за силен туристически сезон тази година води до повече заявки за бензин, което пък води до увеличаване на цената“, обясни Хаджидимитров.

Цветомир Николов коментира, че проблемът с ценовата преса има няколко измерения.

„Първо, че по този начин се ощетява „Лукойл“. Както знаем, компанията е под управлението на особен управител, което може да даде допълнителни аргументи на компанията да заведе арбитражно дело, да се иска обезщетения от държавата“, каза той.

Според Николов изкуственото притискане на цените е довело и до изкривяване на пазара.

„Проблемът е, че се притискат маржовете на търговията на дребно, съответно изкуствено се натиска цената надолу, не се показват реалните надценки, които трябва да бъдат представени на пазара и това всичкото е поради факта, че липсва прозрачност в пазара“, заяви той.

По повод вече обявения иск срещу България за 3 млрд. евро Николов посочи, че има „достатъчно аргументи“ за арбитраж.

„Първото е именно това пресиране на маржа. Второто е, че беше забранен износът от законодателната власт, което има финансов ефект върху рафинерията и върху търговията, която „Лукойл“ е могъл да реализира“, каза той.

Хаджидимитров беше категоричен, че компанията е била подложена на сериозен натиск.

„„Лукойл“ е пресирана последната една година. И от предишното правителство, във връзка с влизане в еврото, надценките, които оперирахме ние, бяха под 7% последната една година, което е крайно недостатъчно за покриване на оперативни разходи и за евентуална някаква печалба“, заяви той.

Според него предложението за осветляване на цените и маржовете е „прекрасна идея“.

„Всеки един потребител, дори и вие като журналисти, може да влезете в сайта, който ще бъде разработен, за да се види каква ще бъде средната цена на светлите горива, на пропан-бутана и какви са цените по всяка една бензиностанция. Ще видите какви са реалните надценки и ще спре веднъж завинаги да се говори за спекула“, каза Хаджидимитров.

