Хаджиевски: Късмет за Спартак е, че има Димо Кръстев

Снимка Фейсбук, Народен спорт

"Соколите" бяха похвалени от техния наставник.

Старши треньорът на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски, остана доволен от успеха с 1:0 над Фратрия в контролата в Белослав.

"Доволен съм. Първото полувреме играхме добре. Бяхме опасни. Имахме още две, три добри положения. Мисля, че повечето от новите попълнения оправдаха очакванията. Димо Кръстев има голям потенциал и е късмет за Спартак, че го имаме при нас, защото има голямо бъдеще пред него", заяви Хаджиевски.

"Селекцията не е приключила. Трансферният прозорец днес отвори. Никога не знаеш какъв шанс ще изпадне. Има оптимизъм, добра атмосфера, надявам се от тренировка на тренировка, от мач на мач да бъдем по-стегнати. Не ме интересува с кого и къде играем - Спартак може да играе такъв футбол, при който във всеки момент да бъде опасен."

Съставът на Спартак: Максим Ковальов, Деян Лозев, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Борис Иванов, Ангел Грънчов, Цветослав Маринов, Жота Лопес, Петър Принджев, Георг Стояновски, Шанде (Назих, Саад Мукачар, Александър Георгиев, Джон Емануел, Талес, Таилсон, Даниел Иванов, Луи Пахама, Даниел Халачев)

