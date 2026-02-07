Хаджиевски: Мачът ни дава самочувствие, че можем и от много други отбори в Лигата да вземем точки

Снимка: Булфото

„Дербито си е дерби. С който и отбор от Лигата да играехме с един човек по-малко от 18-ата минута, едната точка е успех. Но ние показахме днес много повече от една точка. Ние показахме, че имаме много по-големи възможности, отколкото във първия дял на първенството. С респект към всички, които играха в началото в първия етап на първенството, но днес имахме повече възможности, повече позиции, кои можехме да покрием", каза треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски, след варненското дерби, завършило при нулев резултат на стадион "Тича".

"Освежени сме като отбор с нови футболисти, по-готова е защитата с Димо Кръстев, с Борис Иванов от лявата страна, и с Жота Лопес. Но нищо не променихме след червения картон. Останахме същия отбор. Други сигурно биха направили някоя смяна в отбора, но ние останахме така, както бяхме. И им казах на полувремето при 0:0 – докато има сили във вас искам така да играете. Оставаме без промяна. Когато започнете полека да отпадате, можем да се освежим. И с Емил Янчев, и с Джон Емануел освежихме малко опорните халфове, имахме проблеми, защото и Димо Кръстев искаше смяна, и Ангел Грънчов беше малко травмиран. Не знаех в кой момент може да кажат, че не могат, затова не можех да направя смени по-рано", добави още наставникът.

Червеният картон на Мартин Георгиев той коментира така: "Претенции нямам към никого, но просто не разбирам. Вчера гледах мача на Монтана с ЦСКА 1948, че то имаше два чисти червени картона в мача. ВАР няма. Берна (бел.авт. Бернардо Коуто) е изваден за 9 месеца, а няма нито фаул, нито картон. Същият футболист, който го фаулира и си вкара автогол, направи същото, което днес направи нашият Мартин Георгиев. Днес може да е правилно, но трябва да има един аршин за всички, това не ми е ясно."

"Физически, видяхте, че стоим добре, имахме един месец подготовка. Ние успяхме и с човек по-малко да задържим Черно море, те са доста силен отбор, и това ни дава самочувствие, че можем и от много други отбори в Лигата да вземем точки. Сигурен съм", категоричен беше Хаджиевски.

