Хаджиевски: На всеки ще му е трудно срещу Спартак

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В ексклузивно интервю за Nostrabet.com треньорът на отбора Гьоко Хаджиевски разкри какъв Спартак иска да вижда по нашите терени.

- Г-н Хаджиевски, готов ли е Спартак за новия шампионат?

- Трябва да сме готови, макар че можехме и да сме още по-готови, ако от първия ден на подготовката бяхме заедно на брой. Знаете обаче, че ден след ден идваха нови попълнения и с 11-те футболисти от миналия сезон вече разполагаме с 25-26 играчи.

- Правите нов отбор, а новите имаха малко време за адаптация. Доколко ще се отрази на Спартак това, че още не е постигнат нужния синхрон и взаимодействия между отделните линии?

- Дори и да е така, аз не искам да търся оправдания. За мен е най-важно, че имам добор отбор и всеки от нас ще дава сто процента от себе си, за да вървим нагоре. За разлика от миналата година, когато имахме по-малко опит и повече млади играчи, някои от които не бяха играли в елита, сега имаме повече качество, опит и по-висока вътрешна конкуренция.

- Как искате да играе Спартак?

- Искам да играе добър и печеливш футбол. Ние вече имаме по-яко нападение и по-яка средна линия, запазихме и защитата, и я подсилихме. Отборът е окомплектован и на всеки пост разполагаме с по двама или трима изпълнители. Така че бих искал да видя разликата от миналия сезон и Спартак да контролира играта. Имаме достатъчно играчи, които да градят и да дават последния пас, за да сме опасни в атака, да създаваме голови положения и да вкарваме голове. Бих искал също да държим постоянство и за Спартак да няма разлика срещу кой играе и как играе, независимо кои футболисти са на терена. При нас има оптимизъм и сме готови за добри резултати.

- Вашите очаквания от първия двубой с ЦСКА 1948?

- За разлика от нас те направиха лагер в чужбина, запазиха състава и взеха стойностни попълнения. Това обаче не означава, че те имат предимство, а и не би трябвало нито един отбор, който играе със Спартак, да има такова. Спартак трябва да зависи от самия себе си.

- Готов ли ще е Димо Кръстев за предстоящия сблъсък?

- Той остава под въпрос и чак в петък ще стане ясно дали ще мога да го използвам.

- Това прави ситуацията в сърцето на отбраната сложна, тъй като Вашко Оливейра и Джонатан Хуртадо са наказани, а Матео Петрашило не е възстановен. Кой ще партнира на Ангел Грънчов?

- Имаме няколко варианта. Новият нидерландец също е вариант, но имаме и други. Сега не е като пролетта, когато нямахме толкова опции да заместим ключови играчи. Веднага ще ви дам пример с Деян Лозев. След като той излезе от строя, се чудехме кой да бъде десен бек. Но щом и тогава намирахме решения, ще ги намерим и сега.

- На последния нов Ахмед Ахмедов му липсва игрова практика, след като не е играл официален мач от два месеца. Освен това тренира с тима едва от няколко дни. Ще разчитате ли на него за старта на сезона?

- Ахмед работи много сериозно. Той е опитен и доказан нападател, и за мен е вън от съмнение, че ще дава всичко от себе си. Разбира се, че ще попадне в групата за двубоя с ЦСКА 1948.

- Г-н Хаджиевски, програмата на Спартак в първите осем кръга изглежда убийствена. Това притеснява ли Ви?

- Не ме притеснява. Нашият отбор е по-добър от миналата година и очаквам от мач на мач да ставаме все по-добри и по-добри.

- Какво бихте казали на феновете на „соколите?

- Да очакват един много по-силен Спартак от миналото първенство. Тяхната подкрепа на всеки стадион е от фундаментално значение за нас и дава сили и огромен стимул на играчите ни. Шапки долу пред тази невероятна публика на Спартак. Ние ще се постараем нашите фенове да бъдат оптимисти за начина, по който ще се развива този Спартак.

- Каква ще бъде конкретната цел на Спартак?

- Целта не е да се посрамим както миналата година, когато оцеляхме след последния мач. Спартак вдигна нивото си в предсезонния период и успя да надгради, и затова целите ще са да бъде спокоен за мястото си в групата на майсторите, да е фактор в нея и да практикува съдържателен футбол. Мога да обещая, че на всеки ще му бъде трудно срещу Спартак и всички отбори ще се съобразяват със Спартак.

Редактор "Екип на Петел",

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