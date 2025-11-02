Хаджиевски: Обидно е да казват, че Спартак е дал мача

Снимка: Булфото

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски изрази разочарование от публикации в социалните мрежи, според които излиза, че неговите подопечни са играли симулативно при загубата с 0:2 от Добруджа в Добрич.

„Това е голяма обида за играчите и мен, и не мога да приема подобно нещо. Три месеца градим отбор, и създадохме атмосфера за добра работа, и никога не съм очаквал такава помия да се излива върху нас. Нашите фенове ни поздравиха след мача, но след това в социалните мрежи прочетох неща, които изобщо не са ми приятни и категорично не отговарят на истината“, заяви за Novsport.com Гьоко.

„Да, играхме под възможностите си, и не се получи това, коато искахме. Имахме и проблеми с контузии при окомплектоването на състава, но аз няма да се оправдавам, и поемам цялата отговорност за загубата. Във футбола обаче не винаги имаш ден, а и Спартак няма да е първия и последния отбор, който е загубил. Вие, как си представяте, аз, който съм на 70 години, и съм видял всичко във футбола, да изляза и да кажа на играчите: Дайте мача, продължи Хаджиевски.

„От първия ми ден в Спартак всички спартаклии ме подкрепят, за което им благодаря. Подкрепят играчите, подкрепят и съвместните ни усилия да направим боеспособен отбор. Тези, които пишат неистини в интернет, не осъзнават ли, че така сриват психиката на нашите перспективни и качествени играчи. Всеки, който обича Спартак, не може да се съмнява в морала на футболистите, треньорите и ръководителите. Сега нашата цел е да се върнем по най-бързия начин към успехите, за да не разваляме добрите впечатления, които оставяме с представянето си досега“, каза още северномакедонският специалист.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!