Хаджиевски: Печелил съм много титли, но никога няма да забравя това, което постигнах със Спартак

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски, не скри огромната си радост след победата с 3:0 над Локомотив (София), с която "соколите" си гарантираха оставането в Първа лига през следващата кампания. Той заяви, че емоциите, които е изпитал днес, няма да ги забрави никога и ще заемат специално място в кариерата му, посочва Фокус.

Преди интервюто много фенове на Спартак го наобиколиха, за да го поздравят, а след това и скандираха името му в знак на благодарност.

"Струваше си, това е най-великото чувство в живота. Откакто стъпих на този стадион до днес, печелил съм много титли и отличия в Северна Македония, но никога няма да забравя това, което постигнахме“, каза наставникът.

"Взехме точки от най-големите – от Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Лудогорец. Бихме отбори като Арда, Ботев Пловдив, Добруджа, с който имаме местно дерби. Тежко ни беше, трудно беше, но хората бяха тук и ни подкрепяха“, допълни той.

"Ще ви кажа още нещо – ние работихме без спонсор и Алекс Илиев е герой сега. Алекс Илиев е голям мъжкар, защото помогна много на Спартак. Човекът сам се пребори, за да запази Спартак. Имаше и хора около него, които успяха да направят така, че да покажем, че можем“, завърши Гьоко Хаджиевски.

