Хаджиевски: Просто нямахме ден

Треньорът на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски, посочи причините за загубата от Добруджа с 0:2 - многото контузени играчи и липсата на енергия в средата на терена.

"Има и такива мачове. Просто нямахме ден. Някои бяха контузени като Илкер Будинов, който влезе с травма, но трябваше да бъде заменен. Не играхме така както в другите мачове. Нямаше свежест, липсваше ни енергия.

Трябва малко да освежим отбора. Имаме млади футболисти, контузени, играем с 12, 13, 14 футболисти всичките 14 мача. Няма причина да не вярваме, че можем да изиграем силен мач. Сигурен съм, че мотивацията ни няма да падне с едно поражение от Добруджа, който е много добър отбор, поздравявам ги за победата", заяви Хаджиевски, цитиран от gong.bg.

