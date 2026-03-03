Хаджиевски: Търчахме, бяхме готови физически, но не играехме с топка

Снимка: Булфото

Треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски, разкри на какво се дължи успехът на неговия тим на Монтана, който е много ценен в битката за титлата.

„Не искам да почвам с еуфорията. Мачът беше много важен за нас. Монтана през втория дял губят с гол разлика или правят равен, добре се защитават. Липсваше ни по-бързата игра. Имахме повече положения и контролирахме мача, но не успяхме да вкараме“, започна опитният специалист, цитиран от Гонг.

„Всичко се промени след червения картон, всички деца са мирни, но Таилсон е едно от немирните. Грешка е, после стана проблем – дали да атакуваме, дали да се защитаваме. Има Господ, той гледа, и ни награди. Този гол беше с Божията помощ. Взехме важни три точки. Трудно се прави нов състав, много си тръгнаха, доста нови дойдоха. Всичко беше трудно, вярвам, че ще се стабилизираме“, добави Хаджиевски.

„Във всичките мачове се затваряме добре, искам бързо да преливаме, но последният пас много пъти е грешен. От мач на мач нещата се оправят. Ние нямахме терен по време на зимната подготовка. Търчахме, бяхме готови физически, но не играехме с топка. Вярвам, че с времето всичко ще се напасне“, завърши треньорът на Спартак.

