Хаджигенов: Борисов, готов ли си за нас?

Снимка и видео: Инициатива „Правосъдие за всеки”

За 52-ра поредна вечер стотици българи се събраха пред Президентството, за да поискат оставките на Борисов и Гешев, разпускане на парламента и предсрочни избори, пише offnews.bg.

Площадът пред Триъгълника на властта е огласен от песени, а настроението е като за купон. Първо звуча песента символ на протестите - Let It Be на Бийтълс, след това звуча и хитът на Queen The Show Must Go On.

А доста от присъстващите затанцуваха под звуците на "Борисов, чао" - поредната кавър версия на италианската партизанска песен Bella Ciao.

Блокирани останаха трите ключови кръстовища в София - на Орлов мост, пред Ректората на Софийския университет и пред Министерския съвет. Обстановката е спокойна.

По-рано днес в Пловдив имаше антиправителствено шествие. Близо 30 автомобила минаха с бавна скорост от паркинга пред зала Колодрума по ул. "Константин Величков" към булевард "Цар Борис Трети Обединител".

Полицията осигури безопасността на движението при преминаването на колоната, която се движеше с около 10 км./ час, съобщи БНР.

Стигна се до кратка блокада на трафика в Тунела, където протестиращите пяха българския химн с развети знамена и под звуците на клаксони. Маршрутът продължи по булевардите "България" и "Васил Априлов".

20,33 часа - Говори адвокат Николай Хаджигенов. Той призова хората да са на площада на 2 септември от 8 часа.

Борисов, готов ли си за нас, попита той.

Под възгласите на множеството той обяви: "Нас не ни е страх".

Каскетът е инструмент на насилие. Някога прокуратурата бе орган на законността, добави адв. Хаджигенов.

Всички говорещи на трибуната призовават за масово присъствие на митинга в сряда когато е първото заседание на Народното събрание след лятната ваканция.

20,51 ч - Здравейте, будни граждани! Остана още малко, каза проф. Велислав Минеков.

Според него протестът е доказал, че има гражданско общество и че тази мафия ще бъде премахната.

Викове "Оставка" огласяват площада.

Дано не се стига до нашето Велико народно въстание, защото тогава ще ги пометем, добави Минеков.

20,54 - "Апостоли на свободата" нарече хората на площада генерал Димитър Шивиков, бивш командир на 61-ва Стрямска бригада в Карлово и бивш командир на българския контингент в Афганистан.

"Оставка на Борисов, оставка на Гешев, разпускане на това Народно събрание. Да доведем семействата си, приятелите си, да се съберем целокупния български народ и да покажем, че в името на Майка България нищо не може да ни спре", каза той.

Шивиков бе категоричен, че българският дух не е пречупен и трябва да се сложи край на антибългарското и престъпно управление.

"Ние не сме стадо, не сме овце за стригане, ние сме български лъвове", добави генералът.

