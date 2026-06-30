Хаджигенов за смяната на ВСС: ГЕРБ на квадрат, само че със зелени чорапи

Очакваме нов Висш съдебен съвет (ВСС) през есента и нов главен прокурор до декември. В петък парламентът окончателно прие промените в Закона за съдебната власт. Критиците виждат поредния политически ремонт на правосъдието.

Според адвокат Николай Хаджигенов промените са "реформа в гробище".

"Политиците избират политически независими хора, които ще разследват тях - това изобщо не може да съществува като условие. Каквото беше при ГЕРБ, такова е и тук. Резултатът е Конституция, която се пише един ден на коляно", коментира Хаджигенов в предаването "Денят ON AIR".

Той подчерта, че Законът за съдебната власт е важен, но "всичко остава същото".

"Всичко остава същото. Не само зависимостите. Сменяме тези хора с наши хора, които ще правят същото. ГЕРБ на квадрат, само че със зелени чорапи", каза шеговито адвокатът пред Bulgaria ON AIR.

Хаджигенов подчерта, че трябва да се премахне намесата на политиците.

По думите му сегашните управляващи не са се опитали да се преборят с никой олигарх, "защото нямат представа защо са там".

На въпрос ще видим ли ефективни присъди по казуса с незаконния град в местността "Баба Алино", адвокатът отговори, че силно се съмнява, но ако все пак има присъди, те ще бъдат на ниско ниво.

"Ако има една работеща прокуратура, следствие, МВР - това означава да напълним цял затвор, ако има толкова нарушения, но първо трябва да го построим", добави той.

"Строителният надзор какво е правил - спали са", заяви Хаджигенов.

Редактор "Екип на Петел",

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