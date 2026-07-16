Хаити уволни треньора си, без той някога да е стъпвал в страната

Националният отбор на Хаити остана без селекционер, след като футболната федерация на страната прекрати по взаимно съгласие договора на французина Себастиен Минье, съобщава ДПА, цитирана от БГНЕС.

Минье изведе карибския тим до първо участие на световно първенство от 1974 година насам. На Мондиал 2026 Хаити завърши на последното място в групата си, в която бяха още отборите на Бразилия, Мароко и Шотландия. Припомняме, че Минье бе две години начело на Хаити, но никога не бе стъпвал в тази държава, заради насилието в нея. През този период националният отбор игра всичките си мачове извън страната.

Въпреки отпадането, хаитяните оставиха добри впечатления, особено в двубоя срещу Мароко. Те поведоха на два пъти срещу африканския тим, който достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2022 година, но в крайна сметка загубиха с 2:4.

Преди да поеме националния отбор на Хаити, Себастиен Минье беше начело на Конго, Кения и Екваториална Гвинея.

Редактор "Екип на Петел",

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