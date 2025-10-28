Хакери, фалшиви евро и интернет измами – МВР със 170 разследвания от началото на годината

Снимка: МВР

От началото на годината са образувани 170 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет, каза във Варна министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред участниците в информационно събитие за въвеждане на еврото. Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева.

В срещата се включиха още Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма, Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика, главният касиер на БНБ Стефан Цветков, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Миглена Ангелова, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.

МВР осъществява постоянен мониторинг на интернет пространството, включително на социалните мрежи и на тъмната мрежа, както и наблюдение на над 40 сайта, допълни Митов, цитиран от БТА. По думите му целта е да се идентифицират канали за търговия с фалшиви евро и разпространяване на дезинформация.

Той припомни, че вече са реализирани няколко мащабни операции, при които са заловени над 40 000 евро във фалшиви банкноти и много фалшиви левове.

