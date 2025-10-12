Хакери публикуваха лични данни на милиони клиенти на австралийска авиокомпания

Снимка: Пиксабей

Близо три месеца след извършена кибератака хакери публикуваха онлайн лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийската авиокомпания "Куонтас" (Qantas), съобщава ДПА, позовавайки се на медийни публикации от днес.

"Куонтас" е една от многото компании по света, чиито данни на клиенти бяха разкрити от кибер престъпници след пробив от началото на юли, написа авиокомпанията в свое изявление. В него тя уточнява, че данните на клиентите са били откраднати през платформа на трета страна.

От авиокомпанията заявяват, че са съобщили за инцидента своевременно и са уведомили потърпевшите клиенти за вида на откраднатите лични данни, като имена, адреси на електронна поща, телефонни номера, рождени дати, но не и кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни.

Съгласно публикациите хакерската група е заплашвала с публикуването на данните, ако не получи конкретна парична сума от третата страна и който краен срок е изтекъл.

Детайлите за пътниците са изтекли не само в т. нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в обществено достъпната мрежа, съобщават медиите. Мишена на групата в атаката през юли са били около 40 компании, предаде БТА.

