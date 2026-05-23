Хъл Сити спечели най-скъпия мач в света и влезе във Висшата лига

кадър: Х

С гол в петата минута на добавеното време на Оливър МакБърни Хъл Сити победи с 1:0 Мидълзбро в плейофа за влизане във Висшата лига.

На "Уембли" "тигрите" отправиха само два точни изстрела за целия мач, но вторият от тях се превърна в гол, който ще осигури на тима финансови постъпления от над четвърт милиард лири.

Двубоят вървеше към закономерно нулево равенство, след като Мидълзбро също не показа завидна мощ в атака и така и не успя да отправи нито един точен удар в мача. Вратарят на "червените" Ивор Пандур обаче допусна груба грешка в добавеното време на мача, която се оказа изключително скъпа. Хърватският страж не успя да се намеси добре при едно центриране от левия фланг, изпусна топката и тя попадна точно на крака на МакБърни, който от границата на вратарското поле нямаше как да сбърка за 1:0, предаде Трафик нюз.

За Хъл, който е воден от бившия футболист на столичния ЦСКА Сергей Якирович, предстоящият сезон ще бъде първи във Висшата лига след 2016/17, като в цялата си 122-годишна история "тигрите" имат само пет кампании в елита на английския футбол.

The party has started at Wembley for Hull City 🏆✨ pic.twitter.com/daZd9l9g9v — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 23, 2026

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!