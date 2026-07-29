Халф на Лудогорец: Ще продължим в Европа

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Халфът на Лудогорец Филип Калоч участва в пресконференцията на треньора Томас Райс преди утрешния реванш срещу Апоел (Тел Авив) от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

„В първия мач не създадохме достатъчно голови положения, а допуснахме две грешки, от които те ни вкараха два пъти. Ние не бяхме опасни в последната третина на терена. Създадохме само едно положение“, коментира 26-годишният халф, пише Блиц.

„Предстои мач у дома. Вярвам, че утре ще направим добър мач и ще продължим, особено след подробния анализ, който направихме. Ако не вярваме в това, което правим, за какво изобщо да излизаме на терена“, добави чехът.

„За мен първата година в Лудогорец беше трудна. Очаквам в началото на новия сезон да покажа най-доброто, на което съм способен. Имам време на терена, получавам минути и се надявам да покажа на клуба, на треньора и на моите съотборници, че мога много повече“, допълни бившият играч на Кайзерслаутерн.

„Във футбола за 90 минути можеш да вкараш четири или пет пъти. Два гола пасив не са много. Не смятам, че ще бъде толкова трудно. Във футбола няма нищо невъзможно. Вярвам, че ние може да победим с три гола разлика“, завърши Филип Калоч.

Редактор "Екип на Петел",

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