Халф на Спартак игра при победа на младежите на България

Стопкадър Sportal.bg

Полузащитникът на Спартак Цветослав Маринов игра през цялото време при успех на младежкия национален отбор на България. Нападателят на Черно море Николай Златев влезе като резерва в 90-ата минута.

България изигра много силен мач и надви Чехия с 2:1 в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство за младежи под 21 години в Пазарджик.

Матей Шин (30) беше точен за гостите, а Никола Илиев (34) изравни много бързо след това. Петко Панайотов (85) направи пълен обрата за България, с което донесе трите точки за "лъвчетата".

Момчетата на селекционера Тодор Янчев, за който това е първа победа с отбора, създадоха куп положения пред противниковата врата и тотално надиграха съперника. Веднъж и гредата спря България при резултат 1:1. Чехите пък не създадоха нищо интересно пред вратата на Пламен Андреев, с изключение на гола, дошъл след контраатака.

След четири мача България заема трето място в групата със 7 точки. Първи е тимът на Португалия с 12 пункта, а Чехия заема второто място със 9. Следват: Шотландия - 4, Азербайджан - 2, и Гибралтар - 0.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!