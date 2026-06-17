Халф подписа с "моряците"

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

ПФК Черно море подписа договор с Александър Тодоров, който се присъедини към отбора още в първите дни на лятната подготовка и вече е официално част от варненския клуб. Роденият на 25 юни 2001 г. футболист е полузащитник, пише на страницата на "моряците" във Фейсбук.

Тодоров е юноша на Септември, където между 2019 и 2023 г. записва 81 мача и 4 гола за мъжкия тим. След това преминава в Монтана, за който в последните три сезона изиграва 94 срещи и отбелязва 6 гола, утвърждавайки се като един от най-постоянните играчи на тима.

Редактор "Екип на Петел",

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