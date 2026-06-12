Халфът на Гана Томас Партей пропуска мача с Панама заради виза

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Халфът на Гана Томас Партей няма да вземе участие в първия мач на отбора си от Световното първенство срещу Панама в сряда, след като заявлението му за виза за Канада беше отхвърлено, съобщи ФИФА в петък.

"ФИФА може да потвърди, че играчът Томас Партей няма да може да пътува от базовия лагер на отбора на Гана в Бостън, САЩ, до Канада за първия си мач срещу Панама в сряда, 17 юни, тъй като заявлението му за виза беше отхвърлено от канадското правителство“, се казва в изявление на ФИФА до Ройтерс.

ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащите страни, включително издаването на визи, посочва БТА.

На Партей му е отказано влизана в Канада заради обвинения в изнасилване на жена във Великобритания, по което ще бъде съден през 2027 година. Той ще може да играе в следващите два мача на тима си - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като има американска виза.

Редактор "Екип на Петел",

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