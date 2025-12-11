Халфът на "Лудогорец" Петър Станич: Много е неприятно, когато загубиш три точки в последните минути

снимка: Пиксабей

Халфът Петър Станич, който отбеляза шестия си гол в основната фаза на Лига Европа при зрелищното равенство (3:3) между Лудогорец и ПАОК, обяви, че му е неприятно от развитието на срещата. Гостите от Гърция изравниха в 89-ата минута, а след двубоя сърбинът заяви:

"Не мога да кажа дали е заслужено или не, но е много неприятно, когато загубиш три точки в последните минути. Но каквото е. Затваряме тази страница, имаме още мачове да изиграем.

Това е интересното на новия формат в Европа, бориш се и до последния момент не знаеш какво ще се случи.

Не знам дали нося късмет, но се боря във всеки един мач за отбара и искам да допринасям за победите. Не е толкова важно, че съм отбелязал толкова много голове, а да побеждава отбора", каза Петър Станич.

