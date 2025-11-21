Халваджиян с Иван и Андрей: Изгонихте ни от телевизията, Мадия Z ще премести телевизионната аудитория онлайн
21.11.2025 / 20:53 3
Кадър Фб
Маги Халваджиян: 15 години повтарям - бъдещето е в интернет!
Медия Z идва, за да премести телевизионната аудитория онлайн!
Изгонихте ни от телевизията - ето ни в дигиталното пространство!
Вярваме, че това, което предстои, е по-голямо от всичко досега!
Това съобщиха в страницата си Иван и Андрей.
