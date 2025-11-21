реклама

Халваджиян с Иван и Андрей: Изгонихте ни от телевизията, Мадия Z ще премести телевизионната аудитория онлайн

21.11.2025 / 20:53 3

Кадър Фб

Маги Халваджиян: 15 години повтарям - бъдещето е в интернет!

Медия Z идва, за да премести телевизионната аудитория онлайн!

Изгонихте ни от телевизията - ето ни в дигиталното пространство!

Вярваме, че това, което предстои, е по-голямо от всичко досега!

Това съобщиха в страницата си Иван и Андрей.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
уйчо (преди 16 минути)
Рейтинг: 119953 | Одобрение: 6368
мАдия Z е бъдещето:woot:
1
0
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 535352 | Одобрение: 99962
Изритват ги през вратата, те нахълтват през прозореца....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
MrBean (преди 22 минути)
Рейтинг: 198989 | Одобрение: -1681
Няма отърване от тия уроди!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама