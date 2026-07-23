Хамали в Бургас: как да преместите дом или офис, без да счупите нещо (и нервите си)

Всеки, който е местил дом, знае: проблемът никога не е самото пренасяне. Проблемът е гардеробът, който не минава през вратата на банята. Стълбището, което прави завой точно на 90 градуса. Съседът от втория етаж, който точно този ден е решил да ремонтира. И онзи момент в 19:30 часа, когато осъзнаваш, че микробусът е малък и ще трябва да се връщаш още веднъж.

В Бургас това има и свои местни особености. Разговаряхме с хора от бранша, за да съберем практичното — какво наистина отнема време, къде хората грешат и кога има смисъл да се плати за професионални ръце.

Защо преместването в Бургас не е като навсякъде

Градската структура диктува правилата. Голяма част от жилищния фонд в Меден рудник, Славейков и Изгрев е панелно строителство от 70-те и 80-те години. Това означава стълбищни клетки с ширина, изчислена за човек с чанта, а не за двукрилен гардероб. Асансьорите, където ги има, рядко поемат нещо по-дълго от два метра. На практика при апартамент на седми етаж без работещ асансьор времето за пренасяне спрямо втори етаж е два до три пъти по-голямо.

Централната част има обратния проблем — сградите са по-широки отвътре, но достъпът с превозно средство е ограничен. Част от улиците около Александровска са пешеходни или с режим на движение, което означава, че бусът спира на 60–80 метра и всичко се носи на ръце дотам.

И третото — сезонността. От юни до септември градът работи на друга скорост. Трафикът към Сарафово и Крайморие се удвоява, паркоместата изчезват, а всеки, който е опитвал да разтовари покъщнина в петък следобед през август, знае какво значи „невъзможно“. Ако имате избор, местете се през пролетта или ранната есен.

Подготовката започва две седмици по-рано

Най-честата грешка е, че хората започват да опаковат в събота сутрин за преместване в събота следобед. Реалистичният срок за двустаен апартамент е между 10 и 14 дни спокойна работа по един-два часа вечер.

Започнете от нещата, които няма да ви трябват — зимни дрехи, книги, декорация, съдове за гости. Оставете за последно кухнята и банята. Опаковайте по стаи, не по вид вещи, и надписвайте кашоните отстрани, а не отгоре — когато са наредени един върху друг, горната страна не се вижда.

Един трик, който спестява часове: направете си списък с номера. Кашон №1 — спалня, спално бельо и завеси. Кашон №2 — спалня, дрехи от долното чекмедже. Отнема пет минути повече при опаковане и спестява половин ден ровене при разопаковане.

Тежките неща отиват в малки кашони, леките — в големи. Звучи очевидно, но кашон с книги, събран в кутия от телевизор, просто ще се скъса на стълбището.

Мебелите: къде се чупят нещата

Практиката показва, че щетите при преместване стават на три места — при разглобяването, на завоите на стълбището и при подреждането в буса.

Разглобяването изисква ред. Винтовете от всеки мебел вървят в отделно найлоново пликче, залепено с тиксо от вътрешната страна на самата мебел. Плоскостите от ПДЧ се пренасят изправени, никога легнали — при легнало положение и натиск отгоре се получава невидима пукнатина, която се проявява месец по-късно.

Деликатните неща искат друго отношение. Плотове от стъкло се увиват в стреч фолио и после в одеяло, и пътуват изправени, опрени на стена от буса. Огледала и картини — същото. Уредите с компресор се пренасят изправени и стоят минимум 4 часа преди включване, за да се стече маслото обратно.

Диваните са отделна тема. Преди да опитате да го изнесете, свалете краката. В осем от десет случая точно те са разликата между „минава“ и „не минава“ през вратата.

Качване на диван по стълбище — най-честото място за щети

За тежките и обемни премествания повечето хора в града се обръщат към фирми със сработен екип. Професионалните хамалски услуги в Бургас обикновено включват и разглобяване, и опаковъчни материали, и застраховка на товара — което при пиано, сейф или скъп ъглов диван променя сметката в правилната посока.

Преместване на офис: тук грешките струват пари

При жилищата загубата от лош ден е нерви. При офисите е оборот. Златното правило е преместването да се случи в петък вечер или през уикенда, така че в понеделник сутрин хората да седнат и да работят. Това изисква планиране поне месец по-рано.

Няколко неща, които редовно се пропускат:

Техниката се снима преди разглобяване. Кабелите отзад на сървъра изглеждат очевидни, докато не ги извадите. Документацията пътува отделно и по опис. Счетоводните архиви и трудовите досиета не се качват при бюрата. Новият адрес трябва да е готов преди пристигането — интернет, ток, ключове, достъп до асансьора. Екип, който чака ключ 40 минути, е платен екип, който чака. Номерирайте работните места. Бюро 12 отива на позиция 12 по план на новия офис. Иначе следват два часа местене на място.

Фирми като АТОМ - Бургас работят с офис премествания извън работно време точно по тази причина — бизнесът не може да си позволи два дни престой.

Какво определя цената

Няма единна тарифа и всеки, който ви даде цена по телефона без въпроси, гадае. Реално сметката зависи от:

Етаж и асансьор. Факторът с най-голяма тежест. Пети етаж без асансьор може да удвои времето спрямо партер. Обем. Гарсониера, двустаен, къща — разликата е в брой курсове, а всеки курс е гориво и време. Разстояние. Вътре в Бургас е едно. Меден рудник до Сарафово е друго. Бургас до Созопол или Несебър — трето. Специални предмети. Пиано, каса, аквариум, антикварна мебел — тук се плаща за техника и опит, не за мускули. Допълнителни услуги. Опаковане, разглобяване и сглобяване, изнасяне на стар мебел.

Разумният подход е оглед на място или поне подробни снимки и видео на жилището. Отнема 20 минути и премахва изненадите от двете страни.

Как да познаете добрия екип

Няколко признака, които говорят повече от рекламата. Питат ви за етаж, асансьор и обем, преди да кажат цена. Разполагат със собствен транспорт, а не наемат бус в деня. Носят колани и текстилни ремъци, а не само ръкавици. Дават ви писмена оферта. И най-важното — говорят за застраховка, преди вие да сте попитали.

Обратното също е показателно. Ако някой ви обещава фиксирана цена, без да е видял нищо, почти сигурно ще има „допълнително“ в края на деня.

Грешките, които се повтарят най-често

Хората в бранша разказват, че осем от десет проблема идват от едни и същи няколко пропуска.

Неопаковано жилище в уговорения час. Екипът пристига, а домакинството още прибира. Времето тече и се плаща. Непочистен хладилник. Размразява се в буса и потича върху кашоните под него. Забравени балкон и мазе. Откриват се в последния момент и променят обема. Никой не е проверил новия адрес. Асансьорът е в ремонт, а жилището е на шести етаж. Домашният любимец е свободен из къщата. Отворената врата свършва останалото.

Всяко от тези неща отнема между половин и два часа допълнително. Събрани, те превръщат едно шестчасово преместване в десетчасово.

Колко хора са нужни реално

Стандартният екип за двустаен апартамент е трима души. При етаж над трети без асансьор — четирима. При къща или голям обем — от четирима нагоре, често с два буса.

Изкушението да се спести чрез по-малък екип обикновено не работи. Двама души на пети етаж без асансьор ще свършат същата работа за двойно повече време, а сметката се формира на час. В повечето случаи по-големият екип излиза по-евтин.

Има и въпрос на безопасност. Гардероб, диван или пералня не се носят от двама души по тясно стълбище — това е начинът да се стигне до контузия или до счупена мебел.

И накрая — старите мебели, които няма да вземете

Почти всяко преместване завършва с един и същ въпрос: какво правим с онова, което не идва в новия дом? Старата секция, разпадащото се легло, диванът с продънена седалка, счупеният гардероб.

Изнасянето им пред блока не е решение — освен глоба, това е и проблем за съседите. Общинските пунктове приемат едрогабаритни отпадъци, но трябва сами да ги закарате, а без бус това е невъзможно.

Най-практичният вариант е извозване на стари мебели в Бургас със същия екип, който прави преместването. Изхвърлянето на секции и гардероби, извозването на дивани и фотьойли, както и демонтажът на стари легла се вършат наведнъж, в същия ден. Мебелите се разглобяват на място, изнасят се и се предават в депо за едрогабаритни отпадъци — легално и с документ.

Практически съвет: решете това преди деня на преместването, а не след него. Когато новото жилище е подредено, никой няма желание да се връща в старото за един разпадащ се шкаф. А той стои там седмици.

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