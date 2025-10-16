"Хамас": Върнахме всички загинали заложници, до които имаме достъп

снимка: Пиксабей

"Хамас" заяви, че е върнала останките на всички загинали заложници, до които има достъп, а израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил още две тела

От 13 октомври, в рамките на споразумение за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, "Хамас" е върнала на Израел 20 оцелели заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници, освободени от израелски затвори.

Преди двете тела да бъдат предадени късно днес, 15 октомври "Хамас" вече беше върнала останките на седем от 28-те известни загинали заложници, заедно с осмо тяло, за което Израел каза, че не е на бивш заложник.

Но късно днес въоръженото крило на палестинското ислямистко движение обяви, че е предало всички тела, до които е имало достъп, и че ще са необходими специализирани съоръжения за изваждане на останалите от руините в Газа, предаде АФП, цитирани от БТВ.

„Съпротивата изпълни ангажимента си по споразумението, като предаде всички живи израелски затворници, които се намираха под нейна опека, както и труповете, до които имаше достъп“, написаха бригадите „Еззедин ал-Касам“ в социалните медии.

„Що се отнася до останалите трупове, за тяхното изваждане и изтегляне са необходими значителни усилия и специално оборудване. Полагаме големи усилия, за да приключим този въпрос“, добавиха те.

Съобщението дойде, след като израелската армия съобщи, че „два ковчега с телата на загинали заложници“ са били предадени на Червения кръст и са на път към израелските сили в Ивицата Газа.

"Хамас" е длъжна да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщането на всички заложници“, се казва в съвместно изявление на израелската армия и агенцията за сигурност.

В момента върху израелския премиер Бенямин Нетаняху се оказва вътрешен натиск да обвърже помощта със съдбата на телата.Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир заплаши да прекъсне доставките на помощ за Газа, ако "Хамас" не върне останките на войниците, които все още се държат на територията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!