"Хамас" може да си избере нов лидер

Ръководството на терористична политическа организация ще направи важен избор.

"Хамас" може да избере нов лидер в рамките на следващите няколко дни.

Това написа саудитското медийно издание Asharq.

Въпреки това, някои източници твърдят, че процесът може да отнеме няколко седмици, тъй като групата иска да сложи край на конфликта си с Израел.

Фаворити за лидерското място са действащите съпредседатели на Политическото бюро на Хамас Халил ал-Хайя и Халед Машал, като първият се застъпва за продължаване на въоръжения конфликт, а вторият предпочита дипломатически подход.

Според източниците, основната им непосредствена политическа разлика се отнася до изтеглянето на Израел от Газа.

Хайя, който се счита за близък до Иран, се казва, че подкрепя продължаването на "въоръжения конфликт с Израел в ивицата Газа, докато войната не приключи и израелската армия не се изтегли напълно от ивицата".

От своя страна Машаал, който се счита за по-близък до Катар, търси "преговори за компромиси, за да се сложи край на окупацията на Газа".

Машаал също подкрепя "опита да се отдалечи Хамас от Иран" и "да се доближи до умерените арабски държави", казват източниците на Asharq, пише news.bg.

Източниците, цитирани от Asharq, казват, че Хайя вероятно ще спечели, тъй като се ползва с подкрепата на лидерите на Хамас както в Газа, така и в Западния бряг, включително шефа на политбюрото на Западния бряг Захер Джабарин.

