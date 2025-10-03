"Хамас" освобождава всички израелски заложници

топ кадър: Ютуб

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението, допълва БТА.

Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението.

По-рано тази вечер телевизия "Ал Джазира" съобщи, че отговорът на "Хамас" вече е предаден на Белия дом.

