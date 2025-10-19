"Хамас" предаде телата на още двама заложници

снимка: Пиксабей

Палестинското движение ХАМАС предаде телата на още двама израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в 22:00 часа местно време (българско време) вчера. Съответното изявление беше публикувано в Telegram канала на военното крило на ХАМАС, бригадите Иззедин ал-Касам, предава ТАСС.



"Като част от сделката за размяна [израелски заложници] за палестински затворници, беше решено телата на двама пленници да бъдат предадени на [медицински] персонал около 22:00 часа“, се казва в изявлението. Мястото на предаването и имената на заложниците, чиито тела ще бъдат събрани от Червения кръст, все още не са обявени, допълва Фокус.



На сутринта на 13 октомври ХАМАС и неговите съюзници, в съответствие с мирното споразумение за Газа, освободиха останалите 20 израелски заложници. Същата вечер първите четири ковчега с останките на починалите отвлечени бяха предадени на израелска страна чрез Международния комитет на Червения кръст. Израелските власти веднага изразиха недоволство от факта, че радикалите са върнали само четири от 28-те тела в първия етап от връщането на останките. Израелският министър на отбраната Израел Кац нарече това отклонение от споразумението и предупреди, че по-нататъшните забавяния от страна на радикалите ще имат последствия.



Общо израелската страна е получила 11 ковчега от Газа, а съдебни експерти са идентифицирали телата на 10 починали заложници. Така, според израелската страна, палестинските радикали продължават да държат останките на 18 починали отвлечени в Ивицата.

