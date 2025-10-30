Хамас предава телата на още двама израелски заложници

Кадър Нова ТВ

Палестинската групировка "Хамас" е предала две тела, за които твърди, че са на мъртви израелски заложници, съобщава Ройтерс. Това се случва ден след като крехкото прекратяване на огъня в ивицата Газа беше сериозно разклатено заради израелски удари в анклава.

От кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщиха, че телата са получени от израелските сили чрез Червения кръст в Газа и че ще бъдат транспортирани в Израел за разпознаване, предава още БНР.

По силата на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на още 11 пленници в замяна на близо 2000 палестински затворници.

Израел критикува "Хамас", че бави предаването на останалите тела на заложници. Палестинската групировка твърди, че е необходимо време, за да бъдат намерени всички тленни останки в затрупани тунели или под срутени сгради.

