"Хамас" разпуска правителството си в Газа
"Хамас" заяви днес, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес.
Групировката обаче не даде конкретика кога ще се осъществи промяната.
Групировката "Хамас" и съперничещата ѝ Палестинска автономна власт не са обявили имената на технократите, за които се предполага, че няма да имат политическа обвързаност, и остава неясно дали те ще бъдат одобрени от Израел и САЩ.
Съветът за мир, международният орган, ръководен от Тръмп, трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври, включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Членовете на съвета не са обявени.
Примирието започна със спиране на бойните действия и освобождаване на заложници, държани в Газа, в замяна на хиляди палестинци, задържани от Израел.
Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в "Телеграм" за ускоряване на създаването на технократичния комитет, пише БТА.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че Николай Младенов е избран за генерален директор на съвета. Младенов е бивш български министър на отбраната и външните работи, който е бил пратеник на ООН в Ирак, след което е назначен за пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 г.
