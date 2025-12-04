Хамас върна на Израел още едно тяло, но то не се оказа на нито един от отвлечените

кадър: Бтв

Хамас върна на Израел тялото на убит заложник. Така в руините на Ивицата Газа остават останките само на още един израелец, отвлечен при терористичната атака на 7-и октомври 2023-та година.

Останките пристигнаха в специализирана болница в Тел Авив и ще бъдат изследвани за идентификация. Вчера палестинските групировки върнаха още едно тяло, но то не се оказа на нито един от отвлечените, предаде Бтв.

Когато Израел получи останките и на последния заложник, ще бъде отворен пътя към втория етап от мирното споразумение.

То предвижда пълно отваряне на граничния пункт Рафах между Египет и Газа, за доставка на хуманитарни помощи.

