снимка: Пиксабей

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че ще предаде тялото на още един израелски заложник в Газа на Червения кръст, като Израел потвърди, че това ще стане малко след полунощ. Тел Авив твърди, че е получил девет от 28 тела на заложници, държани в анклава. От "Хамас" обявиха, че остават ангажирани със споразумението за прекратяване на огъня и предаването на телата на всички останали заложници, но се нуждаят от техника, за да ускорят процеса на локализиране на телата, останали под развалините.

Пред Ройтерс от кабинета на израелския премиер заявиха, че "Хамас" знае местонахождението на телата на заложниците, и че цитирам "времето на групировката изтича".

