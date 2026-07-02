Хамид: ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев. Дължат истината и извинение
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Скандалът в родната политика набира сила.
За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид.
Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев: “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер.”
Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител, казва адвокатът в позиция, изпратена до ГДБОП, пише Блиц.
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