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Хамид: ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев. Дължат истината и извинение

02.07.2026 / 16:38 3

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Скандалът в родната политика набира сила.

За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид.

Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев: “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер.”

Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител, казва адвокатът в позиция, изпратена до ГДБОП, пише Блиц.

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Коментари
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уйчо (преди 39 минути)
Рейтинг: 133884 | Одобрение: 9194
хамид хамид, байрам байрам, кадир кадир, мюмюн мюмюн, манаф манаф, айде в баден баден на концерт на дюран дюран
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cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 160068 | Одобрение: -23207
Всички дупетати с турски имена - вън от НС!!! А ДПС да се забрани!!!
Марио Кроненберг
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 629633 | Одобрение: 123833
Хамид Хамид и Кючук Кючук с еднопосочни билети към майката родина.....Ал палто и гит.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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