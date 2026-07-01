Хамид: Защо вътрешният министър има поведение на министър при военна хунта?
Стопкадър Фейсбук, ДПС Пресцентър
Обществото иска да разбере защо вътрешният министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава.
Това обяви от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Хамид Хамид относно поисканото от ДПС изслушване на Демерджиев заради полицейски натиск върху опозицията, пише epicenter.bg.
И продължи:
"Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила и на показност?
Защо не се кара по установения в страната законов ред, а се държи като министър във военен режим?
От друга страна, превръщането на един вътрешен министър във водещ на ток-шоу предаване в TikTok и постоянно повтаряне на едни клеветнически твърдения от негова страна дължи отговор за своето поведение".
Редактор "Екип на Петел",
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