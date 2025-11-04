Хампарцумян: България има най-голямата полиция и репресивни органи

кадър: Bulgaria ON AIR

Рекордни приходи и разходи в бюджета за 2026 година.

Икономистът Левон Хампарцумян заяви пред Bulgaria ON AIR, че в парламента на проектобюджета може да му се случат страшни неща: "Няма дъно, спиралата е безкрайна".

По думите му в Бюджет 2026 виждаме вдигане на данъците и нулеви реформи.

"Публичните пари са нашите пари, които даваме в ръцете на политиците и администрацията да ни върнат услуги. Не сме доволни от качеството на услугата и трябва да доплащаме на частни организации да ни пазят, да ни лекуват, да ни образоват децата... Говорим за много неефективно разходване на средства", коментира Хампарцумян в предаването "Денят ON AIR".

Според икономиста администрацията расте, но в същото време ни предоставя продукти с ниско качество.

Вдигането на осигуровките е най-лесният начин за вдигане на данъците, но е временно решение, което води до кризисни явления, на мнение е Хампарцумян.

"Като имаш дефицит, той дългът расте. Всеки ден трябва да напомняме на администрация и политици, че с техните гласове и писалки могат да направят много неща. Създава се фалшиво усещане, че нещата вървят, кръчмите били пълни... Износът на България пада. Имаме повече внесен от изнесен капитал", алармира експертът.

Когато купонът свърши, идва сметката и всички трябва да платим, предупреди Хампарцумян.

Икономистът изтъкна, че България има най-голямата полиция и репресивни органи: "Латинска Америка е била така преди 70 години".

Гостът отбеляза, че приемането ни в Еврозоната не трябва да се свързва с лошото финансово управление, което виждаме.

"ЕЦБ има много високи аналитични възможности и е съвсем наясно какво се случва. Ние сме почти невидими икономически и не можем да потопим ЕС, но можем да дадем лош пример във финансовото управление", посочи още икономистът.

"Взимането на кредит означава доверие на останалите. Въпросът е дали с този кредит строим нещо, което ще ни даде по-високо качество на живот, образование, растеж в икономиката... Или просто го губим непродуктивно", каза Хампарцумян.

Той добави, че ако не получим професионален и навременен отговор защо се взимат кредитите и за какво се харчат, научаваме отговора с протести по улиците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!