Хампарцумян: Един милион зависят от управляващите и затова не искат реформи

Финансист определи бюджета като некреативен. Левон Хампарцумян смята, че бюджетът е направен така, че да задоволи колкото се може повече бъдещи избиратели на управляващите, и това е основната му цел.

Политиците имат две цели. Едната е да имат достъп до разпределението на нашите пари с обещания, и второто нещо, правейки това, пак да ги изберат, ако може. Тези две неща са основните цели на всеки един бюджет, заяви Хампарцумян.

Управляващите очакват да гласуват за тях. Дали ще гласуват, е друг въпрос, тъй като народната любов е изменчива работа. Половин, един милион директно зависят от управляващите. От техните служби, работа, достъпи до публични пари, субсидии. Така че те нямат причина да искат драматична промяна и реформи, продължи банкерът.

Заплашени от катастрофа, както през 1997-а обаче, не сме. Заплашени ще сме, ако имаме непродуктивни дефицитни бюджети и икономически трудности. Не очаквайте криза с купони, но човекът е свикнал да му е по-широко около врата, и не са му приятни икономическите трудности, каза още в „Пресечна точка“ Левон Хампарцумян.

