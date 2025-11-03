Хампарцумян: Гасим пожар с бензин. Режем клона, на който седим. Не се прави така! 

Кадър Нова тв

Това, което не бива по никакъв начин да свързваме, е лошото финансово управление и еврозоната. Защото ние имаме всички признаци на лошо финансово управление. Това заяви Левон Хампарцумян пред БНТ по повод приемането на първия бюджет в евро.

Може да има дефицитен бюджет. Той служи да се купи време. Обаче серия от дефицитни бюджети. И 3% дефицитен бюджет?!, продължи с ироничен тон финансистът.

"Има некомпетентност и много късогледство. Ако екстраполираме това, което се случва в момента, ще видим, че гасим пожар с бензин. Режем клона, на който седим. Не се прави така!

Този, който трябва да представи бюджета, отива и обяснява целите, заложени в него. А не пуска наляво и надясно разни фитили. Тази държава не може да се управлява по картинки - каквито се показват на децата в първи клас.

На въпрос каква ще е оттук нататък макрокартината, Хампарцумян отговори така:

"Трябва някой да напомни на управляващите, че те могат да променят много неща. Но има едни неща, които, каквото и да правят, не могат - законите на математиката, на физиката, на икономиката. От тази гледна точка те трябва да се подчиняват на това. Иначе реакцията на икономиката е много жестока.

Трябва да започне един процес на разучна консолизация на бюджета. Трябва да започнем да мерим ефективността на публичните пари - парите в икономиката. Например, парите, които се дават за строежа на АМ "Хемус". Или парите, които даваме на администрацията, за да ни върши услуги.

Всичко това дебалансира много нещата, отваря още повече ножицата между хората с по-високи и по-ниски доходи. В този смисъл, Сърбия може да ни се стори приказка.

Попитам за общественото мнение, финансистът напомни още веднъж, че "ролята на държавниците е да водят общественото мнение, а не да следват демографски сондажи и да гледат кой какво мисли."

По повод тенденциите във взимането на дългове и интерпретирането им, Хампарцумян заяви:

"Ние изстрадахме 1997 г. катастрофално разпадане на държавата и финансовата й система. Държахме се много консервативно доста дълго време. Но ако парите, които влизат в икономиката, се харчат с ниска ефективност, това не е добре в дългосрочен план.

Не е идеята да взимаш нов дълг без ясна идея как ще се връща. Ако ситуацията е нестабилна, икономически непредсказуеми явления, по-добре да не се взима дълг. Или да се направи път, който да доведе до по-устойчив икономически растеж.

Банките и сега имат повече ликвидност. Но когато вместо лева, започнат да имат евро, ще стане по-различно. Европейският съюз ще ни даде пари да си построим пътищата, но няма да ни даде пари да ги поддържаме. Всички тези неща са наша задача - и ако не го правим като хората, получаваме това, което имаме", заяви финансистът. И завърши с намек и ирония:

"Корупцията е вид данък на обществото. Само че приходите от този данък не отиват при гражданите, а при корупционерите. Данък с частна полза... Трябва да се намали корупционния потенциал на процесите - те трябва да бъдат прозрачни, ясни. Ето, например, панически забраняват износа на гориво - само че има вратичка и за обратното - ето я корупционната вратичка".

