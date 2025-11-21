Хампарцумян: Може да се стигне до криза

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БТВ

Бюджетът води до по-високо преразпределение през държавата. Това само по себе си в северните държави се случва, но северните държави имат много по-малка полиция и много по-ефективни процеси. Това заяви Левон Хампарцумян.

Ние не говорим колко ефективни са публичните пари, защото ние събираме в една шапка пари, като във вид на данъци. Даваме ги на политиците, които сме избрали, и те по един или друг начин да ни върнат услуги. Да, обаче тези услуги не ни харесват, защото средната класа доплаща за образование, за сигурност, за медицински услуги. Тоест, тези, които могат да платят добави финансистът.

Увеличаването на преразпределението в неефективни системи ще ни докара до криза. Защото непрекъснато трябва да наливаш нови и нови пари. Кризата няма да е точно като тази в Румъния, няма да е и като в Гърция, обаче ще имаме икономически затруднения, продължи Левон.

Не си представяйте криза с купони, такива неща няма да има. Ще имаме обаче икономически затруднения и капитал, който ще има стимул да напусне България, и да работи някъде, където ще му бъде по-комфортно, посочи в „Тази сутрин“ банкерът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!