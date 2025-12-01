Хампарцумян: Намаляме корупционния данък и никой няма да има проблеми

Редактор: Недко Петров

Трябва да намалим корупционния данък. Ние влагаме публични пари в неефективни неща, примерно магистрала, на която километър струва четвърт милиард. Няма смисъл да слизаме на нивото ред по ред на такъв сложен документ, какъвто е бюджета, каза Левон Хампарцумян.

Аз мисля, че за да излезем от това ляво, дясно, защото се разбрахме, че там се размити границите и не е ясно кой къде е, просто трябва да търсим ефективност на публичните пари, и срещу това никой няма да има проблеми. Бедни, богати и така нататък, парите, които ние сме събрали, работещите хора са ги събрали в една шапка и са ги връчили на политиците, за да им върнат услуги и да бъдат използвани по-добре, продължи банкерът.

Защото, оставете другите неща, и нека да не влизаме в детайли, това правителство, онова правителство. 50 години парите, които сме давали на политиците, не стигат да се построи една магистрала от 400 км от София до Варна. Имаше дори един виц, че китайците построили болница за една седмица, и се обадили на Бойко Борисов с предложение да дойдат и да довършат от 5 до 7 часа магистрилата, допълни Хампарцумян.

Като не можем да направим магистрали бързо, да вземат хора, които да ги направят. Щяхме да сме забравили за магистралата, когато преди 20 години при царя дойдоха едни испанци и искаха да строят. Изкараха, че е скъпо и са корумпирани, и вече 20 години щяхме да имаме магистрала на цени, които днес са джобни пари, каза още по бТВ Левон Хампарцумян.

