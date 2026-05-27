Хампарцумян: Няма да бъде фатално, ако България загуби средствата от ПВУ

Реформирането на администрацията има нужда от политическа воля, а такава липсва. Доста често това са избиратели и колеги на управляващите. Ако публичните средства не са ефективни, то ние ги наливаме на грешно място". Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS финансистът и анализатор Левон Хампарцумян.

По думите му няма да бъде фатално, ако страната ни загуби средствата от Плана за възстановяване и устойчивост. "Желателно е всичко, което може да се вземе, да бъде взето. Няма да бъде фатално. За нас е много по-важно да наредим икономиката си с устойчиви процеси и бизнеси. Светът се променя много бързо и адаптацията не е лесна работа. ПВУ беше възстановяване от кризата с COVID-19”, уточни той.

По думите му протестите са индикации за проблем, а не са средство за тяхното решаване. "Хората дадоха доверие на едно правителство, което изглежда, че има шанса да изкара по-дълъг мандат и да направи повече за страната", каза още финансистът.

