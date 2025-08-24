Хампарцумян: Прави се голяма грешка с еврото

Кадър Нова тв

Прави се една фундаментална грешка - обвързва се въвеждането на еврото с инфлацията. Еврото е измерителят на икономически успехи или неуспехи, но не е повод и причина за инфлация. Инфлационните процеси си вървят с евро и без евро и не бива двете неща да се свързват. Това каза банкерът и финансист Левон Хампарцумян в предаването „Денят започва в неделя" по БНТ.

България е член на Банковия съюз от 2020 г. и регулаторната рамка е същата. „Оценките на риска, които банките правят, за да кредитират, ще бъдат базирани на същите праила, същите изисквания и регулация от ЕЦБ. Банките ще оперират с освободения ресурс, но по правилата, по които оперират и досега. Ако някой чака златен дъжд от това, че ще влезем в еврото, няма да има такъв", обясни финансистът.

Влизането в еврозоната е фактор за регулиране на процесите в държавата. „Но то не става само като заклинание и не бива да създаваме свръхочаквания в това отношение. Т.е. отговорността на всеки един от нас и на обществото за изчистването на средата, за правенето на икономическите процеси по-активни продължава, и с евро, и без евро", допълни Хампарцумян.

