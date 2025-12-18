Хампарцумян: Следващият Пеевски ще прилича на Брад Пит и жените ще го изберат

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Финансистът Левон Хампарцумян направи интересни коментари по bTV за основните политически фигури и модели. Той акцентира върху това, че не трябва проблемите да се персонализират.

„Асен Василев се повтаря като най-големия злодей след Костов, който бил „разпродал държавата на безценица”. И като Хан Аспарух, който не бил отишъл 1000 километра на запад”, коментира с ирония Хампарцумян. Той обаче подчерта, че същото персонализиране не трябва да се прилага и към Борисов и Пеевски.

„Заместникът на Пеевски вече сигурно загрява и ще изглежда като Брад Пит, така че ще го изберат жените”, обясни финансистът. Той добави, че трябва да се търси не само смяна на лидерите, а и на модела на управление.

„Мечтая за политици, които да седнат на една маса и публично да дебатират нещата”, призна финансистът.

