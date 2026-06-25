Кадър БТВ

В държавния бюджет винаги трябва да има политика и приоритети. С него се представя всяко правителство пред обществото и гражданите, които са гласували за тях. Вече беше дошъл моментът за свиване на критично раздутите разходи. Прави се опит да не са драстични рестрикциите върху доходите на хората. Това заяви пред БНТ бившият социален министър Христина Христова.

Икономистът Георги Ангелов обърна внимание, че този бюджет е довършителен: „Положителното е, че нямаме резки движения във влошаване спрямо предходния предложен бюджет – вдигане на данъци, затормозяване на икономиката. Притеснява ме обаче, че не се адресира инфлацията – бюджетното наливане на пари и тази година ще се увеличи. Единственото, на което се надява бюджетът, е банките да намалят кредитирането, но това не го виждаме в данните.“

Според банкерът Левон Хампарцумян целта на този бюджет е „да спечелим президентските избори”: „Следват малки цели – „да затворим Комисията по досиетата”. По-важен е бюджетът за 2027 г.“

„След пет години безчинстване с държавните финанси, трябва да се възстановява доверието и усещането за справедливост. На мен ми липсват 1-2 неща за пенсионната система, колкото и да е кратък периодът. Ако искаме да вкараме финансите на държавата в ред, неизбежно ще бъдат засегнати нечии интереси“, допълни Христова.

Ангелов призова поне пенсионната възраст за ранното пенсиониране в МВР да се пипне, като не може да се пипнат заплатите.

Хампарцумян сподели, че не е видял в новия бюджет реформи, които да доведат до истинско рязане на разходи: „Аз искам да видя това от утре, не от другата година.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!