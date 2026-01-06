Хампарцумян: В банките носят мухлясали левове, служителите ги броят с маски

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Служителите в банките, които броят левовете на машини, са принудени да носят маски, за да се предпазят от патогените по банкнотите. Причината е, че българите извадиха пари, които са държани кой знае къде, но има случаи на мухлясали банкноти, с полепнали по тях различни неща. Под дюшеци, в буркани, не знам къде са държани част от българските левове, коментира пред Нова тв финансистът Левон Хампарцумян.

Той посочи, че българските стотинки, които трябва да бъдат изтеглени от обращение са около 330 – 350 20-тонни камиона, т.е. от големите тирове. Всичко това трябва да се прибере и на тяхно място да дойдат евроцентове. Но това е процес, който няма да стане от днес за утре, тъй като монетите на в обращение. Този процес чисто логистично е труден, тъй като става въпрос за огромни обеми, коментира той.

В магазините възниква напрежение, но виждаме и търпимост, която проявяват голяма част от клиентите. Не се приема смесено плащане. Това, което наблюдавам, е драматична разлика на обслужването в големите магазини и в малките обекти. Като че ли проверките вървят основно в големите обекти, където обаче всичко е изрядно, защото там се прави модерна търговия. Но в малките магазини дори нямаше стартови пакети, там и ценообразуването е обърнато в полза на търговеца, за да му е лесно да връща, коментира Аксиния Баева от Българска ритейл асоциация.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!