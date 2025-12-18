Хампарцумян обяви за останалите ни по касички стотинки: Не чакайте последния момент

кадър: Нова тв

След по-малко от две седмици България влиза в еврозоната. Ако събирате стотинките от рестото си, имайте предвид следното – месец след 1 януари ще можем да плащаме в левове, но търговците ще имат право да отказват плащане с повече от 50 монети. Темата за приемането на еврото у нас и какво да правим с дребните пари коментира финансистът Левон Хампарцумян в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той каза, че докато се приберат старите монети и банкноти и влязат новите в обращение, ще има известни трудности през първия месец на годината, но ще се справим.

Ако искаме да обменим пари, можем да го направим безплатно в центровете на БНБ, клонове на Български пощи и търговски банки.

Хампарцумян препоръча на гражданите да не се чака до последния момент, но ако на машините за обмяна на парите има големи опашки, може да обърнем парите си в евро и след Нова година.

Друг вариант са машините в някои магазини, които приемат стотинки и издават ваучери, но те не са много, допълни той.

Хампарцумян подчерта за Нова тв, че за известен период тези монети могат да се използват и след 1 януари.

Финансистът каза, че най-сигурно е да се пазарува с карта.

"Да не чакат последния момент, ако могат, въпреки че няма много възможности. Гледам, че там, където са тези машини, има доста големи опашки, тоест хората са достатъчно съобразителни. Другото е, че тази обмяна ще може да продължи и след първи януари. Вкъщи имахме натрупани доста, но като ги обърнахме, бяха 120-130 лева, така че не са някакви гигантски суми. Разбира се, че най-сигурното нещо е това - тогава всичко, свързано с изчисление и преизчисление, се поема от оператора на картовата система, тоест банката. След първи януари ще може да използвате тези монети", коментира Левон Хампарцумян.

