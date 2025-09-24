Хампарцумян блесна с поразяващ коментар за плоския данък

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Борбата в днешния свят е за таланти, за хора, които са добре образовани и ефективни. Сега в момента в публичния сектор има по-високи заплати, отколкото в частния. Относно плоския данък, който част от левия сектор много обича, ами той плосък данък в България отдавна няма за средната класа. Защото плоската средна класа доплаща за образование, за медицински услуги, за сигурност.

Това заяви Левон Хампарцумян, докато коментираше предложенията на МФБ за подобряването на фискалната дисциплина на България в новия бюджет.

Според банкера преди да вдигаме данъците, трябва да направим системите ефективни, и да гледаме как се използват публичните пари.

Хампарцумян даде също примери за драстична неефективност и за добра ефективност в държавното управление.

Неефективност това е 50-годишния строеж на магистралите. Това е нещо, в което се изсипват огромни пари, а ние не получаваме каквото искаме. Пример за добра ефективност на държавна фирма е „Медиком България“, защото има договор с Япония, добави в „Здравей, България“ Левон Хампарцумян.

