Хампарцумян към Борисов: Държавниците не говорят така!

Точно сега е моментът, в който ще се разбере в България има или няма държавници. Ако има, ще направят така, че да се направи един преходен бюджет, т.е. да се даде възможност се изтегли настоящия бюджет и до изборите да имаме една разумна възможност да харчим чрез удължаване на стария бюджет. Може да се направят нужните технически стъпки, за да може удължителния бюджет да работи. Другото нещо е, че дори служебното правителство има доста възможности, то е доста гъвкаво. Така че няма да има апокалипсис, нито пък ще плачем и ще питаме "на кого ни оставиха". Протестите са индикатор за проблеми, решаването на проблемите обаче става с изграждане на институции и политически средства.

Това коментира пред Нова нюз финансистът Левон Хампарцумян.

В началото на протестната вълна политиците започнаха да плашат хората от синия екран, че ако няма редовно правителство и нов бюджет, при влизането на еврото ще настъпи хаос и цените ще скочат.

Това са политически хватки. Все повече оттук-нататък ще виждаме подобни начини да ни плашат, защото влизаме в предизборна кампания, защото една от най-стабилната технология на политиците е, първо да те наплашат, а после да ти кажат, че имат решение и по този начин да си спечелят още няколко места в парламента. Но държавниците не се държат така, допълни той.

Това, че правителството при влизането в еврозоната ще е служебно, няма никакво значение за промяната на валутата. Има някои малки ограничения в служебното правителство, но иначе то си е като всяко друго правителство с всички видове отговорности. А до назначаването на служебен кабинет имаме правителство в оставка, което също си има своите отговорности, освен власт, коментира Хампарцумян.

Борисов преди дни обаче коментира, че след като правителството е в оставка, едва ли не държавните институции не работели.

На Бойко Борисов ще кажа само, че държавниците не говорят така. Предполагам, че той иска да остане в историята на България като държавник, а не като интригант, подчерта той.

