Хампарцумян отговори на мъжа със скъпата кола от панелката: Аз не бих го направил, но не искам да му преча

Кадър Нова тв

Преминаването към единната европейска валута в България повдига няколко важни въпроса. Ще се случи ли френският сценарий и у нас? И какво ще стане с цените в магазините?

Банкерът Левон Хампарцумян коментира пред "Блиц" какви могат да бъдат очакванията на българите след 1 януари 2026 година.

„Далеч сме от френския сценарий. Различна история, различна икономика. Може да има нещо подобно, но няма как да се повтори същото тук“,

„Когато социалните разходи, такива каквито са, станат непосилни спрямо приходите в бюджета – може да пробваме с дълг, но това не е устойчиво. Това е. Същевременно в години на сигурност и кризи, както беше ковида, похарчихме парите, за да си купим време, докато разберем какво се случва.

Същото е с украинската война в началото на 2022 година. Имахме определени страхове, част от тях не се реализираха. Непрекъснато да вървим с дефицитни бюджети, където разходите автоматично се индексират, няма да имат гъвкавостта да управляват процеса, защото е заложен с автоматични механизми“, обясни банкерът.

Ще поскъпнат ли още стоките?

Според него е огромна грешка инфлацията да се свързва с приемането на еврото.

„Двете неща нямат връзка. Инфлационните процеси си вървят, особено след 2020 година, както в света, така и в България. Те зависят от други неща.

Например момента, в който увеличите рязко заплатите в определени сектори, които са с увеличена производителност, означава, че изхвърляте на пазара едни пари, без да предложите достатъчно стоки и услуги. Те са едни и същи, но парите се увеличават. Когато стане това увеличение, нещата поскъпват“, обясни той.

Хампарцумян увери, че това няма нищо общо с еврото, тъй като то е само позитивна новина, която ще даде възможност на бизнеса и държавата да оперират по-ефективно.

„Еврото ще ни подобри репутацията като държава, където имаме много дефицити“, увери той.

Банкерът обясни, че при добре работеща икономика няма нужда непрекъснато да се увеличават цените.

„Шоколадът поскъпва, защото реколтата е компроментирана и такива неща. Митата на Тръмп, които разбъркаха света, също оказват влияние. Има неща, които не можем да управляваме, но е хубаво тези, които можем да управляваме да се опитаме да се борим с инфлацията там.

Има две неща, които трябва да се направят – да се осигури конкуренция и да се осигури контрол на качеството на стоките и услугите, които се предлагат на пазара“, каза още той.

Той припомни и коментар на пловдивчанин, който зададе няколко въпроса към Левон Хампарцумян, след негово интервю в NOVA NEWS.

Ето как банкерът коментира думите на мъжа:

„Човекът е напълно прав. Той е решил така да живее и решава, че много скъпата кола има приоритет пред жилището, в което живее. В голяма част от цивилизования свят не е така. На мен ми изглежда парадоксално. Може би изразът, който съм използвал е бил малко силен.

Така или иначе в по-голямата част на света рационалните хора първо мислят за комфорта и за жилището си.

Човекът решава, че приоритет му е да си направи по-евтино жилище със скъпа кола и това му дава смисъл и комфорт в живота, самочувствие и т.н. Аз не бих го направил, но не искам да му преча той да го направи.

Моята гледна точка е на един възрастен човек, който може би не разбира новия свят. Мисля, че нямаме противоречие. Нещата се случват и е факт, че в България се купуват много скъпи коли. Карат се скъпи коли по разбитите пътища. То изисква и известна култура, когато се качиш върху два тона, които вървят с 200 км./ч. Предполагат култура и възпитание.“

