Хампарцумян за бюджета: Хубавото е, че частният сектор не е вдигнал бялото знаме

Доброто нещо в проектобюджета е, че все пак частния сектор е изключително гъвкав и адаптивен, и не е вдигнал бялото знаме, но то идва до един момент. Това заяви Левон Хампарцумян.

Не трябва да забравяме, че държавата няма пари. Държавата разполага с нашите пари, държавната администрация разполага с нашите пари, и ние сме й поверили много важната задача нашите пари да ги изразходва ефективно и да ни върне различни услуги, продължи той.

Защото услуга е сигурността, услуга е образованието, услуга са всички медицински услуги, които ползваме, болници и така нататък. Виждаме, че разходите там вървят нагоре, а резултатът не е блестящ, и има много какво да се желае. Така че от тази гледна, трябва, когато се правят бюджети, освен това да нахраним този и онзи, и да вдигнем заплатите, трябва да се мисли в перспектива този бюджет накъде ни води, допълни банкерът.

Последните бюджети ни водят към сценарий с икономически затруднения, не искам да кажа криза не искам да кажа някаква катастрофа. Неслучайно са изчислили, че дългът нараства със 70 милиона на ден, добави в „Здравей, България“ Хампарцумян.

