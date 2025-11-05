Хампарцумян за бюджета: Парите се взимат от работещите и се раздават на тези, на които партията разчита, че може да купи гласовете им

Кадър Нова тв

Бюджетът, предложен от управляващите, предизвика остри реакции от експерти и представители на бизнеса.

В ефира на NOVA NEWS банкерът и финансист Левон Хампарцумян и изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Добромир Иванов бяха категорични, че финансовата рамка за 2025 г. е нелогична, лишена от ясна цел и носи риск от дългосрочни щети за икономиката.

„Ако слушаш тези хора, има три страшни злодеи в българската история – хан Аспарух, че е направил България тук, а не по на запад, Иван Костов, че е приватизирал активите на комунистическата държава, и Асен Василев, че е вдигнал пенсиите и заплатите. Това не е сериозно“, заяви Левон Хампарцумян.

По думите му политиците се крият зад оправдания, вместо да представят ясно целите на бюджета.



„Един бюджет винаги се прави с някаква цел. Аз не намирам отговор на въпроса каква е тя”, посочи банкерът. Той предупреди, че план-сметката изглежда „нелогична и предвестник на трудности в икономиката“. Според него зад непоследователните мерки може да стоят други мотиви.

Харчене в частна полза

Хампарцумян добави, че в основата на проблемите стои „неефективно харчене на пари в частна полза“, докато задачата на държавата трябва да бъде да ги използва „в обществена полза – да подреди институциите и да направи нужните реформи“.

Иванов беше категоричен, че проектобюджетът цели да удовлетвори политически интереси, а не икономическа логика. „Видимо целта е за пореден път просто да се пускат „хеликоптерни пари”, които се взимат от работещите и се раздават на тези, на които партията разчита, че може да купи гласовете им“, твърди той. По думите му подобна политика подкопава доверието в държавата и демотивира частния сектор.



„За бизнеса това е огромен стрес. Ние, за да станем по-богата държава, трябва да подобряваме условията за тези, които изкарват парите – инвеститорите и хората, които работят, а не да им се взимат средствата, за да се разпределят към потребители“, категоричен е изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация.

Иванов подчерта, че увеличаването на осигурителния таван и на данъка върху дивидентите пряко ще натовари работещите семейства.



„Едно младо семейство, което се осигурява на максималния праг, губи годишно около 3200 лева - пари, които биха отишли за памперси, храна, лекарства. Вместо това държавата ги взима и ги разпределя“, даде пример той.

Наказание за успешния бизнес

И двамата експерти бяха единодушни, че чрез подобни политики държавата ограничава стимулите на работодателите и наказва успешните.

Хампарцумян сравни ситуацията с „псевдокомунистическа автокрация“, при която „държавата взима оборотните пари на фирмите и ги разпределя според политическа целесъобразност“.



„Ние в момента се опитваме да се равняваме по най-непродуктивните и най-слабо образованите, които карат всички останали да им плащат сметките. Това дългосрочно няма как да стане”, смята експертът. Банкерът цитира и данни, според които 9 милиарда лева български капитал вече са напуснали страната.

В заключение Добромир Иванов посочи, че „най-големият проблем е липсата на каквато и да е цел и визия за развитие“. Според него обаче има реални реформи, които могат да подобрят състоянието на бюджета.



„Може да се направи реформа в мултифондовете, за да влязат парите от пенсионните фондове в реалната икономика. Може да се приеме закон за публично-частното партньорство, да се приватизират през борсата публични предприятия и бизнесът е готов да помогне и с преквалификация на хора от администрацията“, предложи той.

