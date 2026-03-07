Хандбалният Спартак е на полуфинал за Купата

Снимка: Пиксабей

Хандбалистите на Спартак се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на България за мъже. В Петрич подопечните на Владимир Няголов надделяха над втородивизионния Беласица с 35:24 (22:15) в четвъртфинален двубой.

"Момчетата подходиха отговорно и след като взехме добра преднина в началото, методично я увеличавахме до края. Доволен съм от всички, като най-резултатен беше Здравко Славов с 13 гола", заяви треньорът на варненския тим Няголов.

Носителят на трофея ще бъде определен във финална четворка на 4 и 5 април. Засега е ясно, че освен Спартак, в нея ще участват Локомотив Горна Оряховица и Шумен, а четвъртият отбор ще е победителят от срещата Осъм Ловеч - Фрегата Бургас.

